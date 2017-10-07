Cамые большие самосвалы в мире начнут производить в Ленобласти

Самые большие самосвалы в мире со знаком «Сделано в Ленинградской области» будут производить в Ленобласти.

На заводе «Катерпиллар Тосно» в Ленинградской области начнут производить новую модель карьерного самосвала, сообщили в пресс-службе региона.

По своим техническим характеристикам данная модель превосходит аналоги, представленные на рынке. Этот самосвал станет самым большим и мощным в линейке внедорожных видов техники.

Ранее сообщалось, что стадо коров вывалили из «КамАЗа» на пастбище в Татарстане. Прокуратура республики начала проверку после распространения видеозаписи.