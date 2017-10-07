Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

В США создадут пиццу Hot Like Putin в честь дня рождения президента РФ

0
Фото: Global Look Press/Paul Williams - Funkystock
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пиццерия Ledo Pizza в Вашингтоне поздравит президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения. В течение длинных выходных с 7 по 9 октября в пиццерии можно будет заказать пиццу в русском стиле Hot Like Putin.
 
«Президент Путин — культовая личность. Он харизматичный и яркий лидер. Поэтому мы решили поздравить его с днем рождения и разработали уникальный рецепт, подчеркивающий его сильный и необычный характер. Кроме того, мы с большим уважением относимся ко всему русскоговорящему сообществу, живущему в нашем городе. Надеемся, что эта акция порадует и их», — заявили в пиццерии. 
 
Именинную острую пиццу с соленым огурцом можно будет заказать как на месте, так и с доставкой на дом. Кстати, пиццерия находится поблизости с посольством РФ на границе районов Гловер-Парк и Джорджтаун. Так что сотрудники российской дипмиссии смогут первыми попробовать эксклюзивный продукт.

Владимир Путин 7 октября празднует свое 65-летие.

Ранее сообщалось, что уличные художники из Берлина поздравили российского президента с днем рождения, нарисовав граффити с его изображением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Блогеры создали ролик о биографии Владимира Путина
Песков рассказал о планах президента на день рождения
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017