В США создадут пиццу Hot Like Putin в честь дня рождения президента РФ

Пиццерия Ledo Pizza в Вашингтоне поздравит президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения. В течение длинных выходных с 7 по 9 октября в пиццерии можно будет заказать пиццу в русском стиле Hot Like Putin.



«Президент Путин — культовая личность. Он харизматичный и яркий лидер. Поэтому мы решили поздравить его с днем рождения и разработали уникальный рецепт, подчеркивающий его сильный и необычный характер. Кроме того, мы с большим уважением относимся ко всему русскоговорящему сообществу, живущему в нашем городе. Надеемся, что эта акция порадует и их», — заявили в пиццерии.



Именинную острую пиццу с соленым огурцом можно будет заказать как на месте, так и с доставкой на дом. Кстати, пиццерия находится поблизости с посольством РФ на границе районов Гловер-Парк и Джорджтаун. Так что сотрудники российской дипмиссии смогут первыми попробовать эксклюзивный продукт.

Владимир Путин 7 октября празднует свое 65-летие.

Ранее сообщалось, что уличные художники из Берлина поздравили российского президента с днем рождения, нарисовав граффити с его изображением.