Жертвами оползня на золотом руднике в Колумбии стали шесть человек

Жертвами оползня на золотом руднике в Колумбии стали по меньшей мере шесть человек.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на Международный комитет Красного Креста.

«Трагедия произошла из-за схода оползня на группу людей. Шестеро из них были обнаружены мертвыми», — цитирует сообщение ТАСС.

Оползень на золотом руднике открытого типа стал возможен после интенсивных работ и обильных осадков в последние дни.

Ранее портал iz.ru сообщил, что обрушение золотого рудника в Гане в июле унесло жизни 22 нелегальных рабочих.