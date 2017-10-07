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Жертвами оползня на золотом руднике в Колумбии стали шесть человек

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Фото: Global Look Press/Jhon Paz
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Жертвами оползня на золотом руднике в Колумбии стали по меньшей мере шесть человек.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на Международный комитет Красного Креста.

«Трагедия произошла из-за схода оползня на группу людей. Шестеро из них были обнаружены мертвыми», — цитирует сообщение ТАСС.

Оползень на золотом руднике открытого типа стал возможен после интенсивных работ и обильных осадков в последние дни.

Ранее портал iz.ru сообщил, что обрушение золотого рудника в Гане в июле унесло жизни 22 нелегальных рабочих.

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