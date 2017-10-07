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Посол РФ в США назвал пример успешного сотрудничества между странами

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Фото: Global Look Press/Bai Xueqi
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Для выстраивания отношений между Россией и США за основу нужно взять сотрудничество двух стран в космосе. С таким заявлением выступил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов на презентации фильма «Салют-7».

Посол отметил, что совместная работа членов экипажа Международной космической станции (МКС) и другие примеры сотрудничества в космосе могут стать хорошей моделью для выстраивания двусторонних отношений.

«Это та модель, которую нам нужно использовать при выстраивании серьезных и позитивных долгосрочных отношений между нашими странами», — отметил Антонов.

Картину «Салют-7» режиссера Клима Шипенко о подвиге советских космонавтов показали в посольстве России в Вашингтоне в пятницу. В широкий прокат фильм, рассказывающий о событиях 1985 года, когда станция «Салют-7» перестала выходить на связь, а ее падение могло обернуться катастрофой, выйдет 12 октября.

Ранее на закрытом показе в Кремле фильм посмотрел президент России Владимир Путин.

Президент также встретился с режиссером, исполнителями главных ролей и космонавтами — участниками событий картины — Владимиром Джанибековым и Виктором Савиных. Именно им пришлось отправиться в рамках спасательной экспедиции в космос, найти «мертвую» станцию и провести сложнейшую стыковку с 20-тонным аппаратом.

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