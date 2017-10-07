США ввели еще одну таможенную пошлину на канадские самолеты

Дополнительную компенсационную таможенную пошлину ввело правительство США на самолеты канадской авиастроительной компании Bombardier.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства торговли США.

Пошлина на самолеты в 100–150 посадочных мест, поставляемые в США, составит 79,82%, сообщает ТАСС.

Это не первый случай введения пошлины, в сентябре эти же самолеты были обложены пошлиной в размере 219,63%, поскольку расследование минторга показало, что самолеты Bombardier идут на рынок США по демпинговым ценам.

Компания Boeing утверждает, что фирма Bombardier, чтобы выиграть один тендер в 2016 году, предложила поставить свои новые самолеты по цене в $19,6 млн за воздушное судно, при этом себестоимость его производства оценивается в $33,2 млн.