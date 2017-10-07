Автомобиль врезался в военных на базе ВС США, двое погибших

Автомобиль врезался в военных на военной базе США Форт Джексон (Fort Jackson), двое погибших.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на командование базы.

Кроме того, в столкновении с неназванным транспортным средством получили ранения шесть человек, двое из которых находятся в критическом состоянии, сообщает «РИА Новости».

Командир, генерал-майор Пит Джонсон выразил соболезнования в связи с трагедией и заявил о том, что началось расследование инцидента.

Подобные наезды «вошли в моду» у террористов. Ранее портал iz.ru сообщал, к примеру, что в результате теракта с наездом в Барселоне в августе погибло 15 человек, более 130 пострадали.