Москвичи записались к врачу через Telegram-бота более 30 тыс. раз

Чтобы записаться на прием к врачу, жители столицы всё чаще используют бота в мессенджере Telegram. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За полтора месяца им воспользовались больше 30 тыс. раз. Чаще всего горожане планировали визиты к офтальмологам, хирургам и лор-врачам», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о телеграм-боте @MosUslugiBot, который был запущен 20 августа. С его помощью москвичи могут записаться на прием к врачу в той поликлинике, к которой они прикреплены: необходимо ввести номер полиса ОМС, выбрать врача и желаемое время приема. Также с помощью бота можно посмотреть текущие записи или отменить ранее запланированный визит.

Ранее столичный мэр опроверг слухи о планируемом эксперименте по совмещению ОМС и платной медицины. По его словам, власти не допустят экспериментов на здоровье людей.