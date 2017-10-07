Владимир Мединский опроверг слухи о своей госпитализации

Министр культуры РФ Владимир Мединский опроверг информацию о собственной госпитализации.

«Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла. Работал и буду работать. Ибо главное для нас - результат. Создание условий для процветания нашей культуры, поддержка талантов и грамотных управленцев. На чем стояли и будем стоять», — написал Мединский в своем микроблоге.

О госпитализации...

Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла.

Работал и буду работать.



Ибо… https://t.co/7eQSmIdeAq — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 6 октября 2017 г.

Также министр поблагодарил за помощь и поддержку всех, кто переживал о его здоровье.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о госпитализации главы Минкульта. Также об этом сообщало РБК со ссылкой на высокопоставленного чиновника в ведомстве.

Порталу iz.ru источник в министерстве опроверг данную информацию, сообщив, что Мединский проходит плановый осмотр и уже в понедельник приступит к работе в обычном режиме.