Владимир Мединский опроверг слухи о своей госпитализации
Министр культуры РФ Владимир Мединский опроверг информацию о собственной госпитализации.
«Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла. Работал и буду работать. Ибо главное для нас - результат. Создание условий для процветания нашей культуры, поддержка талантов и грамотных управленцев. На чем стояли и будем стоять», — написал Мединский в своем микроблоге.
О госпитализации...— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 6 октября 2017 г.
Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла.
Работал и буду работать.
Ибо… https://t.co/7eQSmIdeAq
Также министр поблагодарил за помощь и поддержку всех, кто переживал о его здоровье.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о госпитализации главы Минкульта. Также об этом сообщало РБК со ссылкой на высокопоставленного чиновника в ведомстве.
Порталу iz.ru источник в министерстве опроверг данную информацию, сообщив, что Мединский проходит плановый осмотр и уже в понедельник приступит к работе в обычном режиме.