Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Владимир Мединский опроверг слухи о своей госпитализации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр культуры РФ Владимир Мединский опроверг информацию о собственной госпитализации.

«Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла. Работал и буду работать. Ибо главное для нас - результат. Создание условий для процветания нашей культуры, поддержка талантов и грамотных управленцев. На чем стояли и будем стоять», — написал Мединский в своем микроблоге.

Также министр поблагодарил за помощь и поддержку всех, кто переживал о его здоровье.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о госпитализации главы Минкульта. Также об этом сообщало РБК со ссылкой на высокопоставленного чиновника в ведомстве. 

Порталу iz.ru источник в министерстве опроверг данную информацию, сообщив, что Мединский проходит плановый осмотр и уже в понедельник приступит к работе в обычном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле прокомментировали ситуацию с диссертацией Мединского
Васильева: в диссертации Мединского нет плагиата, это его видение
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017