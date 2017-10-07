Актер Джеймс Вудс объявил об окончании карьеры

Знаменитый голливудский актер Джеймс Вудс объявил о завершении своей карьеры. Об этом сообщает телеканал WJAR.

Об уходе 70-летнего Вудса с актерского поприща стало известно в связи с его намерением продать несколько домов, чтобы «упростить свою жизнь».

Актер рассказал, что «выход на пенсию» позволит ему уделять больше времени любимым занятиям: путешествовать, коллекционировать антиквариат, фотографировать. Также актер увлекается игрой в гольф и покер.

Джеймс Вудс — известный американский актер кино и телевидения, снимался в таких фильмах как «Однажды в Америке», «Видеодром», «Казино», «Штурм Белого дома», «Сальвадор». За роль в последнем был номинирован на премию «Оскар». В 1988 году был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде.

Ранее сообщалось, что звезда кинотрилогии «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс объявила о намерении совершить двухлетний перерыв в актерской карьере. Как пошутила сама актриса, во время перерыва займется гончарным делом.