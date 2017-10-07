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Мужчина поджег детский сад в Бразилии, погибли 7 детей и двое взрослых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Девять человек погибли во время пожара в детском саду в Бразилии в штате Минас-Жерайс. Среди них семеро детей, воспитательница и сам виновник трагедии. Об этом сообщает местный телеканал Globu.

«Еще двое детей, пострадавших при пожаре, скончались в больнице. Таким образом, общее число жертв увеличилось до девяти человек», –– говорится в сообщении Globu.

Трагедия произошла в четверг в населенном пункте Жанауба. По данным полиции, пожар устроил 50-летний охранник Соарес дус Сантос, который работал в детском саду с 2008 года.

Отмечается, что месяц назад мужчина просил отпуск за свой счет из-за проблем со здоровьем. 5 октября он пришел на работу, чтобы передать руководству медсправку, однако вместо этого облил спиртом себя и нескольких детей, после чего совершил поджог.

Остановить преступника пыталась 43-летняя воспитательница Хелли Абреу Батиста, однако она также серьезно пострадала и позже скончалась в больнице.

Погибшим воспитанникам детского сада было по четыре года. В общей сложности в результате трагедии пострадали еще 43 человека. Пятеро в тяжелом состоянии.

Изначально СМИ сообщили о восьми погибших, но одну из пострадавших девочек врачам удалось в последний момент реанимировать.

В настоящий момент полиция выясняет мотивы преступника, предполагается, что он страдал психическим заболеванием.

В городе Жанауба объявлен семидневный траур.

Ранее сообщалось, что в Японии мужчина сжег дом, в котором находились его жена и пятеро детей. Никого спасти не удалось.

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