Атаки на дипломатов США происходили в двух отелях Гаваны

Акустические атаки, предположительно совершенные против дипломатов США, произошли в двух популярных отелях Гаваны — «Капри» и «Насиональ».

Об этом заявили СМИ со ссылкой на Госдеп.

«Многие сотрудники посольства США в Гаване подверглись специфическим атакам», — цитирует сообщение ТАСС.

Симптомами пострадавших названы головные боли, головокружение, упадок сил и потеря слуха. Всего пострадали около 22 человек, которые были отозваны на родину для лечения.

Этот скандал привел к тому, что отношения между странами испортились и США потребовали отозвать 15 кубинских дипломатов из Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал происходящее на Кубе с американскими дипломатами «очень плохими вещами».