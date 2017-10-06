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Рособрнадзор лишил лицензий еще три вуза

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Рособрнадзор за прошедшую неделю прекратил действие лицензий трех вузов, еще двум учебным заведениям запрещен прием абитуриентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Лицензий лишились Международная академия оценки и консалтинга, Институт экономики бизнеса и Сочинский институт экономики и информационных технологий.

За неисполнение предписаний запрещен прием в Самарскую гуманитарную академию, а также в филиал Воронежского экономико-правового института в Липецке.

Помимо этого, аккредитации по четырем направлениям была лишена Академия социального обеспечения. Среди направлений экономика и управление, юриспруденция, психологические науки, а также образование и педагогические науки.

В ведомстве отметили, что указанные меры были применены в период с 29 сентября по 5 октября.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор запретил двум московским вузам прием абитуриентов, еще один вуз частично лишен аккредитации.

В частности, Рособрнадзор аннулировал аккредитации Подольского социально-спортивного института по специальностям «Гуманитарные науки» и «Экономика и управление». Также за неисполнение предписаний запрещен прием в НОУ ВО «Московская академия экономики и права» и ОЧУ ВО «Академия МНЭПУ», — сообщило ведомство.

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