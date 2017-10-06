Рособрнадзор лишил лицензий еще три вуза

Рособрнадзор за прошедшую неделю прекратил действие лицензий трех вузов, еще двум учебным заведениям запрещен прием абитуриентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Лицензий лишились Международная академия оценки и консалтинга, Институт экономики бизнеса и Сочинский институт экономики и информационных технологий.

За неисполнение предписаний запрещен прием в Самарскую гуманитарную академию, а также в филиал Воронежского экономико-правового института в Липецке.

Помимо этого, аккредитации по четырем направлениям была лишена Академия социального обеспечения. Среди направлений экономика и управление, юриспруденция, психологические науки, а также образование и педагогические науки.

В ведомстве отметили, что указанные меры были применены в период с 29 сентября по 5 октября.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор запретил двум московским вузам прием абитуриентов, еще один вуз частично лишен аккредитации.

В частности, Рособрнадзор аннулировал аккредитации Подольского социально-спортивного института по специальностям «Гуманитарные науки» и «Экономика и управление». Также за неисполнение предписаний запрещен прием в НОУ ВО «Московская академия экономики и права» и ОЧУ ВО «Академия МНЭПУ», — сообщило ведомство.