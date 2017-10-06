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«Шпигель» сообщил о возможной причастности Airbus к коррупции

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Фото: Global Look Press/Arnulf Hettrich
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Нескольким бывшим сотрудникам Airbus Group может быть предъявлено обвинение в коррупции.

Об этом заявил еженедельник «Шпигель», ссылаясь на свои источники.

Два экс-менеджера концерна основали в Лондоне фирму Vector Aerospace, которая получила от EADS (так ранее называлась Airbus Group) 114 млн евро. В дальнейшем деньги были распространены между подставными фирмами, сообщает ТАСС.

Источники добавляют, что таким образом создаются черные кассы, из которых финансируются взятки для обеспечения сделок по продажам самолетов.

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