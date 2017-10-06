Сирийский Дейр-эз-Зор отрезан от гуманитарной помощи

Сирийский город Дейр-эз-Зор отрезан от гуманитарной помощи из-за боевых действий к югу от города. Об этом заявил представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«В последний раз конвой ООН добирался до Дейр-эз-Зора 27 сентября, когда туда была доставлена помощь 75 тыс. жителей. С тех пор столкновения в сельской местности к югу от Дейр-эз-Зора привели к тому, что движение по шоссе в этом районе было прервано, оно остается недоступно для коммерческих и гуманитарных поставок», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Уточняется, что шоссе из Пальмиры в Дейр-эз-Зор является единственным маршрутом доставки гуманитарной помощи.

Ранее сегодня сообщалось, что сирийская армия вошла в город Меядин провинции Дейр-эз-Зор, который является главным оплотом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). На данный момент войска Сирийской Арабской Республики контролируют территории на западе города, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. В восточной части провинции Хомс операция против ИГ уже завершена — освобождена территория площадью 1,8 тыс. кв. км, войска САР уничтожили сотни боевиков вместе с их оружием и боевой техникой.