Американцы отправили Украине вторую партию угля

Второй корабль с грузом американского угля вышел из США на Украину. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра энергетики Игоря Насалика, зафрахтовано 700 тыс. т угля.

Первый корабль с антрацитом из США пришел в Одессу 13 сентября, второй корабль также идет в одесский порт «Южный». Всего порт примет четыре судна с углем, общий объем поставки составит более 295 тыс. т, сообщал портал iz.ru.

Первая партия американского угля обошлась Киеву в $113 за тонну, при этом власти Украины заявили, что стоимость топлива в дальнейшем будет меняться.