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СМИ: певица Шакира рассталась с футболистом Жераром Пике

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Фото: Global Look Press
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СМИ узнали о расставании колумбийской певицы Шакиры и футболистом испанского клуба «Барселона» Жерара Пике. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на испанские таблоиды, пара рассталась после семи лет отношений.

Сообщается, что Шакира уехала из дома в Барселоне, где проживали супруги и их двое сыновей. В настоящий момент информации, где живет певица и с кем из родителей остались дети, нет.

M.24.ru напоминает, что в семье пары, которая не регистрировала своих отношений, растут четырехлетний Милан и двухлетний Саша.

Портал iz.ru сообщил, что голливудские актеры Питт и Джоли не продвигают бракоразводный процесс, а значит, могут восстановить отношения.

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