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США отменили часть санкций против Судана

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Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
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С 12 октября часть санкций США в отношении Судана будет отменена. Об этом пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителей американской администрации.

«Соединенные Штаты приняли решение официально снять некоторые экономические санкции против Судана в знак признания позитивных действий правительства Судана в пяти ключевых сферах», — сказал госслужащий.

Санкции против Судана были введены Вашингтоном около 20 лет назад. Тем не менее санкции, веденные по решению СБ ООН, останутся в силе. Они были одобрены в связи с ситуацией в Дарфуре.

Ранее был опубликован доклад Австрийского института экономических исследований (WIGO), в котором говорится, что страны Евросоюза за 2014–2016 годы потеряли примерно €30 млрд из-за санкций, введенных против России.

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