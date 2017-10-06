Родственникам жертв ДТП под Коломной выплатят по 2 млн рублей

Семьям погибших в результате ДТП с автобусом в Коломенском районе Московской области выплатят компенсацию в размере 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Мострансавто».

«Пассажиры подмосковного госперевозчика «Мострансавто» застрахованы ГК СОГАЗ. Родственники погибших получат 2,025 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Инцидент произошел в пятницу около 15:30 мск на 3-м км автодороги «Обход города Коломны». Рейсовый автобус с 39 пассажирами, выполнявший маршрут Москва–Озеры, опрокинулся в кювет. В результате 6 человек погибли, еще более 20 пострадали.