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Маршруты наземного транспорта изменят в Москве с 7 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Изменение маршрутов наземного транспорта произойдет в Москве в субботу 7 октября. Речь идет о маршрутах наземного транспорта, курсирующего по центру столицы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сообщение ГУП «Мосгортранс».

Отмечается, что реализация обновлений стала возможной после завершения работ по благоустройству города. Маршруты изменятся в основном у автобусов, следующих через Садовое кольцо, Краснопресненскую набережную и площадь Тверская застава.

Будут запущены и новые линии: так, два новых маршрута — м27 (Карачаровский путепровод — метро «Парк Победы») и 144к (улица Кравченко — метро «Октябрьская») свяжут несколько районов Москвы.

Портал iz.ru сообщил, что московские власти запустили социальный проект «Добрый автобус», который начал действовать 1 октября 2017 года.

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