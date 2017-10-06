Воронежскую больницу №2 проверят после репортажа Летучей

Публикации в СМИ стали причиной внеплановой проверки горбольницы №2 в Воронеже, ранее телеведущая Елена Летучая посетила лечебное учреждение после жалобы студентки на насекомых. Проверка будет проводиться совместно с прокуратурой Воронежа, сообщает ТАСС.

«Будет проверено соблюдение лицензионных требований, порядков оказания медицинской помощи, а также прав граждан на получение квалифицированной медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

Как следовало из сюжета, записанного Еленой Летучей, кровати, матрасы и туалеты больницы находятся в антисанитарном состоянии, отсутствуют душевые кабинки. Со своей стороны департамент здравоохранения Воронежской области заявил, что городская больница №2 стала жертвой провокации, пишет «ФАН». Предполагается, что таракана, который попал в объектив камеры Летучей, мог в больницу подбросить один из студентов медуниверситета.

«Парня видели многие, его готовы опознать и сотрудники больницы, и пациенты», – сказала руководитель пресс-службы департамента Оксана Козлова.

Портал iz.ruсообщил, что съемочная группа и несколько посетителей лекции Летучей приехали в клинику, где гостей с телекамерами так никто и не остановил. Ведущая направилась к первому попавшемуся коридору, который привел к туалету, где ее буквально «встретили тараканы».