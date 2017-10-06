Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Воронежскую больницу №2 проверят после репортажа Летучей

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Публикации в СМИ стали причиной внеплановой проверки горбольницы №2 в Воронеже, ранее телеведущая Елена Летучая посетила лечебное учреждение после жалобы студентки на насекомых. Проверка будет проводиться совместно с прокуратурой Воронежа, сообщает ТАСС.

«Будет проверено соблюдение лицензионных требований, порядков оказания медицинской помощи, а также прав граждан на получение квалифицированной медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

Как следовало из сюжета, записанного Еленой Летучей, кровати, матрасы и туалеты больницы находятся в антисанитарном состоянии, отсутствуют душевые кабинки. Со своей стороны департамент здравоохранения Воронежской области заявил, что городская больница №2 стала жертвой провокации, пишет «ФАН». Предполагается, что таракана, который попал в объектив камеры Летучей, мог в больницу подбросить один из студентов медуниверситета.

«Парня видели многие, его готовы опознать и сотрудники больницы, и пациенты», – сказала руководитель пресс-службы департамента Оксана Козлова.

Портал iz.ruсообщил, что съемочная группа и несколько посетителей лекции Летучей приехали в клинику, где гостей с телекамерами так никто и не остановил. Ведущая направилась к первому попавшемуся коридору, который привел к туалету, где ее буквально «встретили тараканы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Летучая ужаснулась состоянию воронежской больницы
СК проверит телесюжет о гибели детей в больнице в Уфе
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017