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Стоимость проезда по Камскому мосту повысится с ноября

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В Удмуртии подорожает проезд по мостам через реки Кама и Буй. Стоимость увеличится с 1 ноября.

Как рассказали ИА «Сусанин» в ООО «Региональная инвестиционная компания», цены планировали поднять и ранее. На трафике эта мера сказаться не должна.

По словам главного специалиста по связям с общественностью компании-оператора Татьяны Манохиной, изначально тарифы были установлены ниже тех, которые предусматривались финансовой моделью проекта. Поэтому их увеличение вполне закономерно. 

Кроме того, сообщается, что цены за проезд по этим мостам останутся на прежнем уровне для жителей Камбарского района, которым приходится ездить в Сарапул для получения госуслуг.

Ранее стало известно, что машин, передвигающихся по Камскому мосту, почти в два раза ниже запланированного. Как сообщил агентству и.о. министра транспорта Удмуртии Алексей Горбачев, модель была рассчитана на 3 тыс. автомобилей в сутки, а сейчас их всего лишь 1,7 тыс. в среднем.  

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