Черный список некачественного алкоголя создатут в России

Базу данных некачественного алкоголя планируют создать в России, заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Такое решение было принято на заседании рабочей группы по защите потребителей при реализации алкогольной продукции экспертного совета Росалкогольрегулирования, которой руководит Шапкин, сообщает «Интерфакс»

«Перечень некачественного алкоголя будет доступен всем желающим, чтобы активнее вытеснять теневой сектор с алкогольного рынка», — сказал он.

Кроме того, в базе данных будут указаны признаки, по которым можно определить низкосортный алкоголь и спиртосодержащую продукцию двойного назначения, уточнил Шапкин.

По его словам, в первую очередь черный список разместят на сайте Национального союза защиты прав потребителей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в подмосковных Химках обнаружили более 740 тыс. бутылок подпольного алкоголя.