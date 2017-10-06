Центр охраны памятников упраздняют в Калининграде

Власти Калининграда намерены ликвидировать МКУ «Центр охраны памятников». Как следует из постановления, подписанного мэром города Александром Ярошуком, комитет по социальной политике мэрии станет правопреемником центра. Он получит полномочия проводить ликвидационные процедуры. Предполагается, что центр будет ликвидирован до конца этого года.

Между тем сам Ярошук опроверг Калининград.ru информацию о том, центр будет ликвидирован.

«Это просто реогранизация. Часть несвойственных функций, таких, как благоустройство, ремонт и уборка, мы передали в ЖКХ. Сама функция по охране осталась», — сказал мэр.

Напомним, с Центром охраны памятников ранее судилась клининговая компания «Блеск», которая занималась содержанием территорий, на которых расположены объекты культурного наследия. Организацию обвиняли в задержке средств на оплату работ. В итоге суд обязал центр выплатить подрядчику более 700 тыс. рублей.