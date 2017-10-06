Неонацисты осадили Верховную раду

Украинские националисты из экстремистских организаций «Свобода», «Национальный корпус» и других протестуют в пятницу рядом с Верховной радой против законопроекта о реинтеграции Донбасса. Националисты требуют убрать из документа упоминание Минских соглашений, обещая расправиться с полицией и депутатами в случае невыполнения их требований, передает «Федеральное агентство новостей».

По данным источника агентства, накануне к зданию украинского парламента пришли сотни боевиков в новой форме штурмовиков.

Националисты были вооружены дубинками, ножами и пистолетами. «Национальный корпус», созданный на основе полка «Азов», который входит в структуру МВД Украины и напрямую финансируется из бюджета.

Экстремисты подходили к полицейским и солдатам национальной гвардии, охранявшим здание рады, с угрозами.

Однако после того, как спикер Верховной рады Андрей Парубий пообещал исключить из документов упоминание о выполнении Украиной Минских соглашений и отложить рассмотрение законопроекта, радикалы сняли осаду, пишет Утро.ru.

Напомним, в пятницу Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». За принятие решения проголосовали 233 депутата.

В текст проекта закона была внесена поправка, изымающая ссылку на Минские соглашения.