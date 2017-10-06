В Набережных Челнах прошла операция по спасению лосихи

В Набережных Челнах экстренные службы приняли участие в спасении заблудившейся лосихи. Бегающему по городским улицам животному ввели транквилизатор, потом с помощью крана погрузили в машину и отвезли в лес.

Впервые лосиха была замечена сегодня утром, 6 октября. Она перебежала дорогу возле гипермаркета и направилась в сторону дач. На единый телефон вызова экстренных служб 112 поступило несколько звонков от местных жителей с просьбой вывезти животное за пределы города.

В операции по поимке лося, кроме сотрудников спасательного отряда, участвовали пожарные и ветеринары. Выяснилось, что по городу бегала двухлетняя молодая лосиха. Она была сильно напугана. Ветеринару удалось вколоть ей успокоительное, после чего животное транспортировали в ближайший лес, передает ИА «Татар-информ».

Эксперты говорят, что осенью у лосей наступает брачный период. В такие моменты они могут быть агрессивными и даже атаковать людей.