В ДТП под Коломной пострадали 24 человека

В аварии с участием рейсового автобуса в Подмосковье пострадали 24 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Подмосковья.

По данным ведомства, госпитализированы 24 человека, пострадавшие доставлены в Коломенскую ЦРБ. По уточненным данным, погибли пять человек.

В автобусе, который днем в пятницу перевернулся на Марьинском шоссе, находилось 38 пассажиров, сообщил портал iz.ru. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением. В ДТП погибли пять человек и пострадали 24.

Пострадавшие получат страховые выплаты, сообщила в пятницу пресс-служба областного Минтранса.