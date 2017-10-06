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ЦБ и правительство РФ выработают меры снижения волатильности инфляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банк России совместно с правительством РФ выработает меры по снижению волатильности инфляции, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, представляя доклад ЦБ о немонетарных факторах снижения инфляции.

«Сама по себе волатильность достаточно естественна, но это означает менее предсказуемые финансовые условия. Задача этапа — снизить изменчивость. Это будет совместная работа с правительством — выработать и реализовать решения по снижению волатильности», — сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что также важна работа с региональными властями, поскольку многие проблемы носят локальный характер.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ЦБ рассказал о прогнозах инфляции на 2018 год. По итогам 2017 года инфляция ссоставит 3,7%, прогнозирует Минэкономразвития.

В свою очередь, ЦБ будет считать своей постоянной целью удержание инфляции на отметке около 4%

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