ЦБ и правительство РФ выработают меры снижения волатильности инфляции

Банк России совместно с правительством РФ выработает меры по снижению волатильности инфляции, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, представляя доклад ЦБ о немонетарных факторах снижения инфляции.

«Сама по себе волатильность достаточно естественна, но это означает менее предсказуемые финансовые условия. Задача этапа — снизить изменчивость. Это будет совместная работа с правительством — выработать и реализовать решения по снижению волатильности», — сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что также важна работа с региональными властями, поскольку многие проблемы носят локальный характер.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ЦБ рассказал о прогнозах инфляции на 2018 год. По итогам 2017 года инфляция ссоставит 3,7%, прогнозирует Минэкономразвития.

В свою очередь, ЦБ будет считать своей постоянной целью удержание инфляции на отметке около 4%