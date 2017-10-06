Центральный автовокзал Симферополя обзавелся кассой для опоздавших

Касса для пассажиров, которые не успели вовремя купить билет, появилась на центральном автовокзале Симферополя, сообщает пресс-служба ГУП «Крымавтотранс».

Оформить проездной документ или документ на провоз багажа без очереди даже после закрытия кассовой ведомости сможет в данной кассе любой пассажир, рассказал исполняющий обязанности начальника симферопольской автостанционной сети Александр Слепынин. Предположительно касса будет открываться за 7 минут до отправления рейса, сообщает ForPost.

Кроме того, здесь можно будет получить информацию о состоянии рейса, стоимости и расстоянии, а также о длительности пути за отдельную плату в размере 50 рублей.