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Центральный автовокзал Симферополя обзавелся кассой для опоздавших

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Касса для пассажиров, которые не успели вовремя купить билет, появилась на центральном автовокзале Симферополя, сообщает пресс-служба ГУП «Крымавтотранс».

Оформить проездной документ или документ на провоз багажа без очереди даже после закрытия кассовой ведомости сможет в данной кассе любой пассажир, рассказал исполняющий обязанности начальника симферопольской автостанционной сети Александр Слепынин. Предположительно касса будет открываться за 7 минут до отправления рейса, сообщает ForPost.

Кроме того, здесь можно будет получить информацию о состоянии рейса, стоимости и расстоянии, а также о длительности пути за отдельную плату в размере 50 рублей.

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