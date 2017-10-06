Железнодорожный Амурский мост перекрыли из-за коробки в Хабаровске

Правоохранители и взрывотехники из-за сообщения о подозрительном предмете перекрыли железнодорожное сообщение и съехались к мосту через Амур в Хабаровске сегодня, 6 октября.

В отделение полиции поступил звонок об обнаружении бесхозной картонной коробки на Амурском мосту. К месту обнаружения находки оперативно выехала следственно-оперативная группа со взрывотехником, сообщает VostokMedia.

Начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД РФ по ДФО Ольга Мироненко рассказала, что в подозрительной коробке оказались просто брошенные вещи. Никакого вреда местным жителям причинено не было, а железнодорожное сообщения быстро восстановили.