Вернисаж плакатов с Путиным открылся в Тамбове

В Тамбове открылась выставка плакатов, посвященных Владимиру Путину. 7 октября президенту РФ исполняется 65 лет. Вернисаж «РоссииНуженПутин» организован в рамках федерального проекта, который горожане поддержали, распечатав макеты московского творческого объединения «Студия 13».

Всего на выставке 30 полотен в жанре интернет-мема и цитатами российского лидера, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру». В честь главы государства пройдет автопробег, в котором будут участвовать 65 автомобилей. В субботу на севере Тамбова высадят президентскую аллею из 65 яблонь и устроят фотофлешмоб.

Владимир Путин родился в Ленинграде в 1952 году. Первым лицом государства стал 31 декабря 1999 года, когда по решению президента Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности главы Российской Федерации. В этом году в день рождения у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.