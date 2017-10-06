Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Каждый год в Пензе будут ремонтировать по одному мосту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В каждый год ремонтировать по одному мосту. Об этом стало известно во время встречи мэра города Виктора Кувайцева с гендиректором ООО «ВолгаПроектСтройМост» Валерием Котовым. Эта организация уже принимала участие в ремонте городских мостов и намерена продолжать это делать.

По словам мэра, руководство города и области приняло решение заниматься ремонтом мостовых сооружений последовательно, не дожидаясь, когда они придут в аварийное состояние.

«Учитывая большой объем средств, а также ситуацию с пропускной способностью, планируется в год выводить в ремонт по одному объекту», — цитирует Кувайцева ИА «Пенза-пресс».

«ВолгаПроектСтройМост» выступит оценщиком мостовых сооружений и поможет определить последовательность их ремонта. Сейчас в Пензе завершается реконструкция Свердловского моста, затем работы начнутся на Бакунинском мосту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строители уложили пилотный участок асфальта на Крымском мосту
Подсветку моста в Нижнем Новгороде восстановят к ЧМ-2018
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017