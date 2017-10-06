Каждый год в Пензе будут ремонтировать по одному мосту

В каждый год ремонтировать по одному мосту. Об этом стало известно во время встречи мэра города Виктора Кувайцева с гендиректором ООО «ВолгаПроектСтройМост» Валерием Котовым. Эта организация уже принимала участие в ремонте городских мостов и намерена продолжать это делать.

По словам мэра, руководство города и области приняло решение заниматься ремонтом мостовых сооружений последовательно, не дожидаясь, когда они придут в аварийное состояние.

«Учитывая большой объем средств, а также ситуацию с пропускной способностью, планируется в год выводить в ремонт по одному объекту», — цитирует Кувайцева ИА «Пенза-пресс».

«ВолгаПроектСтройМост» выступит оценщиком мостовых сооружений и поможет определить последовательность их ремонта. Сейчас в Пензе завершается реконструкция Свердловского моста, затем работы начнутся на Бакунинском мосту.