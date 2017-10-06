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Безопасность железнодорожных переездов проверят во всех регионах РФ

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Фото: ТАСС/Устинова Анна
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Генеральная прокуратура России организовала проверки безопасности железнодорожных переездов по всей стране.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Проверки организованы «в связи с неоднократными дорожно-транспортными происшествиями на железнодорожных переездах, повлекшими человеческие жертвы».

Кроме того, Генпрокуратура проверит деятельность Ространснадзора по реализации контрольных полномочий в указанной сфере.

Напомним, в ночь на пятницу поезд столкнулся с пассажирским автобусом на железнодорожном переезде вблизи станции Покров Владимирской области. В результате аварии погиб 21 человек.

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