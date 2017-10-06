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В Псковской области ожидается напряженная эпидситуация по гриппу

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Эпидемическая ситуация по гриппу в Псковской области в 2017 году будет напряженной, сообщила начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению государственного комитета по здравоохранению и фармации региона Ольга Котина.

По ее словам, эпидемия гриппа фиксируется ежегодно и наносит серьезный ущерб государству. Она отметила, что эффективной защитой от вируса является своевременная вакцинация.

Котина подчеркнула, что на сегодняшний день в Псковской области регистрируются только инфекции, которые по клинической картине схожи с гриппом, однако это не сам вирус. Ожидается, что до конца текущего года прививки от гриппа сделают 40% населения региона, основная часть которых приходится на представителей группы риска — пожилых граждан, беременных женщин, детей, людей, страдающих хроническими заболеваниями, сообщает Псковское агентство информации.

Ранее сообщалось, что мобильный пункт вакцинации против гриппа открылся в Пскове. Прививочная бригада работает на улице Труда. В дальнейшем пункт продолжит работу у крупных торговых центров города.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививки от гриппа необходимо делать в осенний период года — до начала сезонного подъема заболеваемости. Глава ведомства Анна Попова предупредила, что осенью граждане РФ могут столкнуться с четырьмя вариантами вируса гриппа.

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