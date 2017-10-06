Один из руководителей брянского УГИБДД подозревается в коррупции

Замначальника брянского УГИБДД задержан по подозрению в получении взятки. Дмитрий Лепетюха курировал отделение ДПС и взаимодействие с правоохранительными органами.

По данным следствия, осенью 2014 года подполковник получил от взяткодателя 20 тыс. рублей. Преступление раскрыли сотрудники службы собственной безопасности полиции и УФСБ, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Ранее в Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий поправки в антикоррупционное законодательство. Документ ужесточает наказание за взятку и вводит в УК понятие неимущественной взятки. Авторы инициативы предлагают карать за взятку, даваемую не только деньгами, но и различными нематериальными услугами и преференциями. Кроме того, законопроект вводит наказание за коррупцию для третейских судей (арбитров).