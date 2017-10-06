Ростуризм: россиян нет в числе заразившихся чумой на Мадагаскаре

Случаев заболевания чумой среди россиян на Мадагаскаре не выявлено, сообщает Ростуризм со ссылкой на данные ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Как отмечается в сообщении на сайте Федерального агентства по туризму, наибольшее число пострадавших от вспышки чумы зарегистрировано в городах Антананариву и Туамасин.

«В Республике Мадагаскар с сентября 2017 года зарегистрированы 144 случая заболевания чумой... По информации ситуационно-кризисного центра МИД России, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет», — пояснили в Ростуризме.

Представители ведомства рекомендовали россиянам, планирующим совершить путешествие на Мадагаскар, следить за эпидемиологической ситуацией в регионах страны и предпринимать профилактические меры.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об ухудшении ситуации с распространением холеры в Конго.