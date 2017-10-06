В Минкульте прокомментировали информацию о госпитализации Мединского

Министр культуры России Владимир Мединский проходит плановый медицинский осмотр и уже в понедельник приступит к работе в обычном режиме. Об этом порталу iz.ru сообщил источник в министерстве.

Ранее в одном из telegram-каналов появилась информация о госпитализации Мединского.

В сентябре сообщалось о госпитализации известного актера Николая Караченцова. Супруга артиста Людмила Поргина позже рассказала, что медики диагностировали у актера Николая Караченцова неоперабельную злокачественную опухоль.