Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

В Минкульте прокомментировали информацию о госпитализации Мединского

0
Фото: ТАСС/Метцель Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр культуры России Владимир Мединский проходит плановый медицинский осмотр и уже в понедельник приступит к работе в обычном режиме. Об этом порталу iz.ru сообщил источник в министерстве.

Ранее в одном из telegram-каналов появилась информация о госпитализации Мединского. 

В сентябре сообщалось о госпитализации известного актера Николая Караченцова. Супруга артиста Людмила Поргина позже рассказала, что медики диагностировали у актера Николая Караченцова неоперабельную злокачественную опухоль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мединский оставил без ответа решение совета ВАК о его ученой степени
Мединский исключил ликвидацию «Гоголь-центра»
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017