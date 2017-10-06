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Врио главы Дагестана отправил в отставку республиканское правительство

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в пятницу в отставку правительство республики. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации.

«До формирования нового кабинета министров все члены правительства будут исполнять свои обязанности», — сказали ТАСС в администрации главы республики.

Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, который руководил Дагестаном с 2013 года. Врио главы региона был назначен вице-спикер Госдумы Владимир Васильев.

В пятницу стало известно об уходе с поста губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию. Указом президента РФ врио главы региона назначен мэр Вологды Андрей Травников. Подробнее о кадровых ротациях в российских субъектах читайте здесь.

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