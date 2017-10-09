Всего через несколько дней Россия будет принимать у себя 137-ю ассамблею Межпарламентского союза (МПС) — без преувеличения, крупнейшее международное политическое событие этого года. В Санкт-Петербург приедут более двух тысяч делегатов из 150 парламентов мира. Взяты все возможные рекордные планки по участникам, странам, председателям парламентов за 128 лет существования этой старейшей и самой представительной парламентской структуры мира. На ближайшую неделю Санкт-Петербург станет в буквальном смысле столицей мирового парламентаризма.

В ходе подготовки к этому событию меня часто спрашивали: «Можно ли считать факт беспрецедентно массового международного участия в ассамблее победой России над теми, кто кричит об изоляции нашей страны?» Отвечаю: мы не рассматриваем это в качестве торжества над кем-то — это прежде всего победа всего мирового парламентаризма и МПС как организации в частности. Проиграли как раз те межпарламентские объединения, где универсализм принесли в жертву политическим интригам и желанию навязать свою точку зрения любой ценой. Теперь там штампуют одну за другой различные антироссийские резолюции, ценность которых в этих условиях стремится к нулю.

И в этом смысле Межпарламентский союз выгодно отличается от политически «скособоченных» структур вроде Парламентской ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ своей неполитизированностью, инклюзивностью, умением мотивировать каждого и всех вместе действовать в общих интересах. Это редко и ценно по нынешним временам, и тем важнее выглядит предстоящее петербургское событие.

Для всего парламентаризма успех заключается в проведении невероятного по размаху форума: на полях ассамблеи пройдет более 40 заседаний органов, комитетов, комиссий и групп Межпарламентского союза. Все эти мероприятия пройдут, можно сказать, в «родильном доме» российского парламентаризма — Таврическом дворце, где в начале XX века работала первая Государственная Дума Российской империи. Кстати, именно в Таврический дворец, в котором будет «гостить» нынешняя ассамблея МПС, руководство союза в свое время — в июле 1906 года — направило свое послание российским депутатам с приглашением присоединиться к мировому парламентскому сообществу.

Ну а для самого МПС победа заключается в том, что в союзе (надо это признать) тоже существуют силы, которые конечно же хотели бы повести его тупиковой дорогой ассамблей Совета Европы и ОБСЕ, сделать МПС очередным политическим инструментом парламентского давления на неугодные страны. МПС продемонстрировал иммунитет против такого рода попыток отдельных стран манипулировать им в своих групповых интересах.

Провальные результаты навязанного Украиной голосования по факту проведения ассамблеи в России, когда эта позиция была поддержана всего лишь пятью странами, — как раз из числа подобных примеров. Удивительно, но факт: глядя на список участников 137-й ассамблеи, могу с уверенностью сказать, что практически все делегации, голосовавшие против России, в Санкт-Петербург все-таки едут. Значит, украинский демарш забыт и самими западниками как страшный сон или как досадный конфуз, а появившееся обращение Верховной рады в парламенты — члены МПС, призвавшее бойкотировать ассамблею, так и останется гласом вопиющего в пустыне. То, что МПС на подобные провокации не поддается и высоко держит знамя подлинного международного парламентаризма, заставляет относиться к нему с еще большим уважением.

Конечно, политическая значимость 137-й ассамблеи для нашей страны выходит за рамки традиционных межпарламентских связей. Это и демонстрация места и роли России на мировой арене, и подтверждение высокого международного авторитета наших парламентариев, эффективности российской парламентской дипломатии.

Вновь возвращаясь к ответу на вопрос о том, кому же все-таки принадлежит успех проведения 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в России, ответственно заявляю: «Эта победа может быть только общей».

Убежден, Санкт-Петербург подтвердит это словом и делом. Как уверен и в том, что город достойно примет своих высокопоставленных гостей со всех концов планеты, которые по возвращении домой, видимо, расскажут своим избирателям о том, как на самом деле работает «изоляция» России.

Автор — председатель комитета Совета Федерации по международным делам

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