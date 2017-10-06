Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

В Ульяновске высадят около 3 тыс. деревьев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках акции «Посади и вырасти свое дерево» в Ульяновске появится около 250 деревьев взамен уничтоженных. Планируется высадить около 1845 деревьев и 1158 кустарников во всех районах города. 

700 саженцев вырастило МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению» по заказу муниципалитета. 248 деревьев вернут городу в виде компенсационных посадок предприятия и организации, пишет 1ul.ru. В общей сложности в городе в ближайший месяц появится около 3 тыс. деревьев и кустарников, среди которых пирамидальные и китайские тополя, липы, клены, каштаны, ясени, березы, рябины, сосны, ели, туи, спиреи, барбарисы, жасмин, сирень, пузыреплодник зелено- и краснолистный, кизильник, чубушник, лапчатка, форзиция и дерен. 

Ранее в Ульяновске предприниматель получил два года колонии общего режима за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере. В январе 2016 года ООО «Сахаровские мельницы» арендовало у властей участок земли на границе с парком «Винновская роща». Спустя месяц 46-летний учредитель фирмы Андрей Элатомцев организовал вырубку, не имея никаких документов на эту деятельность. Было уничтожено 83 дерева редких пород. Ущерб составил более 17 млн рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017