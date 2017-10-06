В Ульяновске высадят около 3 тыс. деревьев

В рамках акции «Посади и вырасти свое дерево» в Ульяновске появится около 250 деревьев взамен уничтоженных. Планируется высадить около 1845 деревьев и 1158 кустарников во всех районах города.

700 саженцев вырастило МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению» по заказу муниципалитета. 248 деревьев вернут городу в виде компенсационных посадок предприятия и организации, пишет 1ul.ru. В общей сложности в городе в ближайший месяц появится около 3 тыс. деревьев и кустарников, среди которых пирамидальные и китайские тополя, липы, клены, каштаны, ясени, березы, рябины, сосны, ели, туи, спиреи, барбарисы, жасмин, сирень, пузыреплодник зелено- и краснолистный, кизильник, чубушник, лапчатка, форзиция и дерен.

Ранее в Ульяновске предприниматель получил два года колонии общего режима за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере. В январе 2016 года ООО «Сахаровские мельницы» арендовало у властей участок земли на границе с парком «Винновская роща». Спустя месяц 46-летний учредитель фирмы Андрей Элатомцев организовал вырубку, не имея никаких документов на эту деятельность. Было уничтожено 83 дерева редких пород. Ущерб составил более 17 млн рублей.