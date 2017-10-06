Водоемы Казани перед ЧМ-2018 обработают от комаров

Казань, как и другие города-организаторы матчей в рамках ЧМ-2018, обработают от комаров. Это будет сделано для того, чтобы обезопасить гостей турнира от инфекций, которые переносят эти насекомые. Речь идет о таких заболеваниях, как лихорадка денге, чикунгунья, японский энцефалит и москитная лихорадка.

Как сообщает Life.ru, администрация города закупит специальные передвижные дезинфекционные камеры. С помощью них можно поддерживать стабильную эпидемиологическую обстановку. Эти установки будут появляться в местах, где планируется скопление людей, чтобы заблаговременно обработать территорию.

Кроме того, добавляет ресурс ProKazan.ru, обработку проведут и на водоемах, которые находятся в 5 км от спортивных объектов. Дело в том, что комары размножаются в воде. Поэтому для уничтожения личинок воду опрыскают специальными химическими средствами.

Подобные действия против комаров проводились в Казани и перед Универсиадой в 2013 году, и перед Чемпионатом по водным видам спорта в 2015 году. Через год после этого жители столицы Татарстана рассказывали, что насекомые куда-то пропали.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах страны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 10 октября в Казани соберется координационный совет под председательством главы оргкомитета ЧМ-2018 и президента РФС Виталия Мутко.