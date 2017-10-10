За «гособороноткат» будет грозить конфискация

Конфискация имущества и лишение свободы сроком до 10 лет будет грозить главам компаний, злоупотребившим полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы сегодня намерен рекомендовать депутатам принять соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ в первом чтении. В нижней палате поясняют, что оборонзаказ напрямую связан с национальной безопасностью страны и правила его соблюдения должны быть под жестким контролем.

Согласно проекту поправок, отдельное наказание будет предусмотрено для руководителей коммерческих структур, которые при выполнении гособоронзаказа воспользовались своими полномочиями для «извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц» и в результате причинили «существенный вред» интересам общества и государства. За это им будет грозить штраф от 1 млн до 3 млн рублей либо лишение свободы сроком на 4–8 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей. В случае если преступление было совершено организованной группой лиц, срок заключения может увеличиться до 10 лет. Кроме того, в обоих случаях предусмотрена конфискация незаконно полученного имущества.

Аналогичные санкции будут применяться и в отношении должностных лиц и чиновников, которые воспользовались своими служебными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Так, речь может идти о выполняющих организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях.

Документ предлагает внести в УК РФ две новые статьи: 201.1 («Злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа») и 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа»). Сейчас за злоупотребления полномочиями главам коммерческих компаний грозит штраф до 200 тыс. рублей или заключение до 4 лет (ч.1 ст. 201 УК), а должностным лицам — штраф до 80 тыс. рублей либо лишение свободы до 4 лет.

Ранее законопроект поддержали в правительстве и Верховном суде. ВС назвал «обоснованным» выделение этих деяний в отдельные составы преступлений. Злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа «безусловно способно повлечь существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства», следует из его отзыва.

Первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») заявил «Известиям», что законопроект — «очень важный» и актуальный. Оборонзаказ, по словам Михаила Емельянова, является особым видом госзаказа, который напрямую связан с национальной безопасностью, и все правила его соблюдения должны быть под жестким контролем. По его мнению, выделение преступлений в отдельный состав позволит повысить внимание правоохранительных органов к этим деяниям.

Первый заместитель председателя Комитета по обороне Александр Шерин (ЛДПР) также заявил о поддержке инициативы. Россия, по его словам, вступила в такую историческую фазу, когда кроме Вооруженных сил и Военно-морского флота союзников у нее нет. Поэтому, как считает парламентарий, необходимо закончить запланированную до 2020 года программу перевооружения, на которую ежегодно выделяется 5 трлн рублей.

— Это огромная сумма, и некоторые дельцы пытаются использовать эти деньги по двойному назначению: положить на депозит, прокрутить, а потом пытаться шантажировать государство, что оборонный заказ срывается, и просить дополнительные средства для ускорения процесса, — сказал «Известиям» депутат.

Россия сейчас находится на втором месте в мире по продажам вооружения — с небольшим отрывом от США, подчеркнул Александр Шерин. За счет вырученных средств — порядка $18 млрд в год — наша страна имеет возможность перевооружать собственную армию.

— Мы не можем продавать то, чего еще нет на вооружении у нас самих. Соответственно, может пойти цепная реакция: пока мы не поставим на вооружение нашей армии какие-то более современные виды, те, которые мы планируем продавать за границу, мы продать не сможем, — сказал он. — Поэтому нельзя допустить, чтобы обороноспособность России зависела от прихоти разных дельцов. Нарушители должны понимать, что ответственность за это будет самая суровая.

Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании 13 октября. Сегодня профильный комитет Госдумы намерен рекомендовать депутатам принять законопроект в первом чтении, пояснили «Известиям» его представители.