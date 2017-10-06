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Почтово-логистический центр построят в аэропорту Толмачево к 2018 году

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Строительство логистического центра «Почты России» в новосибирском аэропорту Толмачево завершат к 2018 году. Об этом сообщил генеральный директор воздушной гавани Евгений Янкилевич.

«На 40 тыс. кв. м почтово-логистический центр с гигантской производительностью. Дополнительно появится тысяча рабочих мест», — приводит слова Янкилевича Сибирское агентство новостей.

Предполагается, что специалисты центра смогут обрабатывать до 1 млн посылок в сутки. Общая сумма инвестиций в проект составит 2 млрд рублей.

Реализация проекта позволит сократить сроки доставки почтовых отправлений и уменьшить затраты на их обработку. Услуги почтового центра распространятся на Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую и Омскую области, а также республику Алтай и Алтайский край.

Толмачево — крупнейший за Уралом международный авиаузел, расположенный в Новосибирске. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных — 1,3 тыс. Аэропорт связан регулярными рейсами с крупнейшими городами России, населенными пунктами Сибири, а также Болгарией, Германией, Китаем, Грецией и другими странами.

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