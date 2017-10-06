Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожила в Сирии отряд наемников южнее Дейр-эз-Зора
Экономика
Доходы Саудовской Аравии и России от сделки ОПЕК+ составили $40 млрд
Мир
В Малайзии по подозрению в связях с ИГ задержали восемь человек
Общество
Отель рядом «Зарядьем» рассчитывают построить к концу 2019 года
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения

Суд в Греции рассмотрит запрос России о выдаче Винника 11 октября

0
Фото: ТАСС/Nicolas Economou
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче россиянина Александра Винника будет рассмотрен судом Греции 11 октября, сообщил журналистам его адвокат Илиас Спирлиадис.

«В среду будет рассматриваться запрос России», – цитирует «Интерфакс» адвоката.

4 октября суд в Греции удовлетворил запрос о выдаче Винника США, где он обвиняется в отмывании $4 млрд. Решение не вступило в силу, так как было обжаловано.

Ранее в МИД РФ сообщили, что решение греческого суда экстрадировать в США россиянина Александра Винника нарушает нормы международного права.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генпрокуратура РФ добивается от Греции экстрадиции Винника
Россиянин Винник назвал обвинения США неправомерными
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017