Суд в Греции рассмотрит запрос России о выдаче Винника 11 октября

Запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче россиянина Александра Винника будет рассмотрен судом Греции 11 октября, сообщил журналистам его адвокат Илиас Спирлиадис.

«В среду будет рассматриваться запрос России», – цитирует «Интерфакс» адвоката.

4 октября суд в Греции удовлетворил запрос о выдаче Винника США, где он обвиняется в отмывании $4 млрд. Решение не вступило в силу, так как было обжаловано.

Ранее в МИД РФ сообщили, что решение греческого суда экстрадировать в США россиянина Александра Винника нарушает нормы международного права.