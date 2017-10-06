Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожила в Сирии отряд наемников южнее Дейр-эз-Зора
Экономика
Доходы Саудовской Аравии и России от сделки ОПЕК+ составили $40 млрд
Мир
В Малайзии по подозрению в связях с ИГ задержали восемь человек
Общество
Отель рядом «Зарядьем» рассчитывают построить к концу 2019 года
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения

РАКИБ предложит Госдуме узаконить «умные контракты» на базе блокчейна

0
Фото: ТАСС/Коротаев Артем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В октябре Российская ассоциация криптовалют и блокчейна предложит Госдуме узаконить смарт-контракты на базе технологии блокчейн, сообщил порталу iz.ru директор РАКИБ Арсений Щельцин. Смарт-контракты — договоры, заключенные полностью в цифровом виде, исполнение которых обеспечивают автоматизированные компьютерные протоколы без участия человека.

«Инициатива будет направлена в Госдуму в ближайшее время, коммуникации мы начнем со следующей недели», — сказал Щельцин.

По его словам, полноценная реализация смарт-контрактов привела бы к ситуации, похожей на сюжет фильма «Клик:с пультом по жизни» — «когда вся жизнь прокручивалась, всё автоматически». Человек, один раз согласившись с системой, которая повторяла бы бесконечное количество раз какое-либо действие, смог бы избежать «печатной бюрократии».

«Но пока мы говорим не о широком применении смарт-контрактов, а только в краудинвестинге <…> Этот  смарт-контракт позволяет получить права человека в виде токена [электронного жетона] с условиями, которые изложены в смарт-контракте. Касательно краудинвестинга у государства вопросов нет, главное, чтобы здесь выполнялось несколько норм: отсутствие или минимизация мошенничества, рисков, прозрачность сделок, недопущение социального потрясения — когда все массово куда-то вкладывают, а затем организации не могут выполнить свои обязательства», — пояснил директор РАКИБ.

ICO как мера привлечения инвестиций в малый, средний и крупный бизнес возможна: к этой модели у регуляторов вопросов нет и сейчас к ней добавляются смарт-контракты, добавил Арсений Щельцин. Но без соответствующего закона смарт-контракт — это договор, который никак нормативно не закреплен, «неправильно оформленная расписка о передаче чего-то взамен на что-то», считает эксперт, это лишь регламентирует возможности, но не гарантирует обязательства сторон.

«Криптовалют здесь нет: они пока в подвешенном состоянии — нужно делать пилотные проекты, формировать модели и тестировать их. Пока такой возможности нет и хорошо, что регуляторы это понимают», — заключил Арсений Щельцин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дворкович: РФ изучает опыт Японии по развитию блокчейна
Большинство россиян не знают о технологии блокчейн
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017