РАКИБ предложит Госдуме узаконить «умные контракты» на базе блокчейна

В октябре Российская ассоциация криптовалют и блокчейна предложит Госдуме узаконить смарт-контракты на базе технологии блокчейн, сообщил порталу iz.ru директор РАКИБ Арсений Щельцин. Смарт-контракты — договоры, заключенные полностью в цифровом виде, исполнение которых обеспечивают автоматизированные компьютерные протоколы без участия человека.

«Инициатива будет направлена в Госдуму в ближайшее время, коммуникации мы начнем со следующей недели», — сказал Щельцин.

По его словам, полноценная реализация смарт-контрактов привела бы к ситуации, похожей на сюжет фильма «Клик:с пультом по жизни» — «когда вся жизнь прокручивалась, всё автоматически». Человек, один раз согласившись с системой, которая повторяла бы бесконечное количество раз какое-либо действие, смог бы избежать «печатной бюрократии».

«Но пока мы говорим не о широком применении смарт-контрактов, а только в краудинвестинге <…> Этот смарт-контракт позволяет получить права человека в виде токена [электронного жетона] с условиями, которые изложены в смарт-контракте. Касательно краудинвестинга у государства вопросов нет, главное, чтобы здесь выполнялось несколько норм: отсутствие или минимизация мошенничества, рисков, прозрачность сделок, недопущение социального потрясения — когда все массово куда-то вкладывают, а затем организации не могут выполнить свои обязательства», — пояснил директор РАКИБ.

ICO как мера привлечения инвестиций в малый, средний и крупный бизнес возможна: к этой модели у регуляторов вопросов нет и сейчас к ней добавляются смарт-контракты, добавил Арсений Щельцин. Но без соответствующего закона смарт-контракт — это договор, который никак нормативно не закреплен, «неправильно оформленная расписка о передаче чего-то взамен на что-то», считает эксперт, это лишь регламентирует возможности, но не гарантирует обязательства сторон.

«Криптовалют здесь нет: они пока в подвешенном состоянии — нужно делать пилотные проекты, формировать модели и тестировать их. Пока такой возможности нет и хорошо, что регуляторы это понимают», — заключил Арсений Щельцин.