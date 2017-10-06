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Сериал про школьников «Препод. LOL» снимут в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле впервые снимут телесериал о жизни школьников. Рабочее название — «Препод. LOL». Съемками будет заниматься местная Школа кино и телевидения — ШКИТ. Ее воспитанники исполнят все роли в фильме.

Концепция проекта уже утверждена, это будут отдельные серии, не привязанные друг к другу, однако в каждой будет присутствовать один смешной учитель. Сценарии нескольких серий уже написаны. Пилотный эпизод начнут снимать в следующем месяце.

Школа-студия будет снимать и монтировать телефильм на собственные средства. Стоимость проекта пока не уточняется.

Премьера состоится на одном из городских каналов. Если она будет успешной, фильм отдадут в региональную сеть. Авторы идеи планируют отправлять сериал на все детские киноконкурсы, передает ТагилСити.Ру.

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