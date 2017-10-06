Осуждены три боевика ИГ в Кабардино-Балкарии

К длительным срокам лишения свободы приговорены судом три боевика из ячейки ИГ (запрещена в РФ) в Кабардино-Балкарии. Осужденные проведут ближайшие годы жизни в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

«Признать Рустана Буттаева, Ислама Османова и Ислама Эфендиева в инкриминируемых им преступлениях», — сказал судья, оглашая приговор. Агентство отмечает, что Буттаев осужден на 5 лет, Османов — на 8 лет, Эфендиев — на 7 лет.

Участники ОПГ, членами которой были боевики, намеревались дестабилизировать общественно-политическую обстановку в республике, указывается в приговоре.

Портал iz.ru сообщил, что в начале октября Мещанский суд Москвы санкционировал арест Магомедхабиба Гаджиева и Нурлана Махсудова, задержанных за участие в террористической организации.