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Суд оправдал бывшего вице-президента Росбанка Тамару Поляницыну

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Басманный суд Москвы в пятницу вынес оправдательный приговор в отношении бывшего вице-президента Росбанка Тамары Поляницыной. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд вынес оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления в действиях обвиняемой», — сказала Царева.

По информации ТАСС, изначально Поляницына обвинялась в пособничество в коммерческом подкупе. Окончательное обвинение было ужесточено и переквалифицировано на «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Сообщается, что уголовное дело о коммерческом подкупе было возбуждено в 2013 году в отношении экс-главы Росбанка Владимира Голубкова и Поляницыной. По версии следствия, с сентября по декабрь 2012 года Голубков вел переговоры с предпринимателем Андреем Ковалевым о передаче ему $1,5 млн за пролонгацию договора с банком и реструктуризацию оставшейся части долга, пишет BFM.RU.

После успешных переговоров через Поляницыну главе Росбанка было передано шесть траншей по $200 тыс. В ходе следствия она признала вину дала показания против Голубкова. Дело топ-менеджеров кредитного учреждения несколько раз возвращалось следователям. В результате уголовное преследование в отношении Голубкова было прекращено в конце 2015 года.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что приговор по громкому делу в отношении бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищении бюджетных денег, суд огласит 9 октября.

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