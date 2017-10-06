Нетрезвый водитель стал виновником тройного ДТП в Биробиджане

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Toyota и машины Nissan произошло по вине нетрезвого водителя в Биробиджане, сообщает руководитель пресс-службы УМВД России по ЕАО Оксана Ткачева.

Инцидент произошел на улице Советской недалеко от ИЦ «Великан» в районе 16:30. Водитель одного из автомобилей Toyota не выдержал безопасную дистанцию, что привело к столкновению. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ИА EAOMedia.

В результате аварии движение на дороге было затруднено. Виновник ДТП задержан, его доставили в медицинское учреждение, а его автомобиль — на стоянку. Водитель второй Toyota также получил травмы. По факту произошедшего сотрудники правоохранительный органов ведут проверку, обстоятельства аварии уточняются.