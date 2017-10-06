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Самка леопарда, имя которой дал Стивен Сигал, стала мамой в Приморье

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Фото: ТАСС/Коротаев Артем
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Самку дальневосточного леопарда Королеву Борте, имя которой дал известный актер Стивен Сигал, в сопровождении котенка зафисксировали автоматические фотоловушки национального парка «Земля леопарда», сообщили в пресс-службе ФГБУ.

Также ученые не исключают и наличие других котят у Борте, предполагая, что они просто не попали в фокус камеры, сообщает ИА PrimaMedia.

Заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» Ирина Маслова рассказала, что котята дальневосточного леопарда остаются с матерью до достижения возраста 13–14 месяцев. Распад выводка после достижения котятами этого возраста зависит от того, когда появится новое потомство.

К брачной встрече животные готовы в конце осени — начале зимы, поэтому котенку, который был замечен с Борте, сейчас примерно около года. Из этого можно сделать вывод, что в национальном парке созданы комфортные условия для размножения леопардов.

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