Проезд по ЗСД в Санкт-Петербурге подорожает

Система оплаты за проезд по магистрали «Западный скоростной диаметр» изменится с 14 октября. В частности, начнут действовать новые базовые тарифы и новые опции при оплате транспондером. Абонентская плата за его использование будет отменена, уточняет пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы».

Как уточняет телеканал «78», что изменения коснутся всех пользователей скоростной трассы на всех маршрутах. Базовый тариф вырастет на 6%.

Так, стоимость проезда по участку Богатырский проспект – набережная Макарова для легковых автомобилей и мотоциклов при оплате транспондером вырастет с 49 до 52 рублей. По всей магистрали можно будет проехать не за 255 рублей, а уже за 270. При оплате наличными или банковской картой тарифы не изменятся.

Однако проезд станет дороже для грузовиков и автобусов при такой форме оплаты. Его стоимость увеличится на 20 рублей – до 150 рублей за одну тарифную зону.

Абонентская плата за использование транспондера отменяется с 1 ноября. Тогда же появится новый тарифный план. В частности, пользователь может подключить безлимитный тариф или тариф, который дает скидку на каждую поездку.

Телеканал отмечает, что в ближайшем будущем оператор трассы введет систему интероперабельности — транспондером ЗСД можно будет заплатить за проезд по другим платным трассам, а устройства других операторов разрешат использовать для оплаты на ЗСД.

Напомним, плата за проезд по ЗСД в первый раз изменилась 4 февраля — тогда центральный участок трассы перестал быть бесплатным.

В июле оператор повышал тариф за проезд по трассе для легковых машин и мотоциклов, если их владельцы оплачивали проезд наличными или банковской картой. Сейчас стоимость проезда в одной зоне составляет 100 рублей.

ЗСД является первой и пока единственной платной дорогой Санкт-Петербурга.