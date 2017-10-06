Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожила в Сирии отряд наемников южнее Дейр-эз-Зора
Экономика
Доходы Саудовской Аравии и России от сделки ОПЕК+ составили $40 млрд
Мир
В Малайзии по подозрению в связях с ИГ задержали восемь человек
Общество
Отель рядом «Зарядьем» рассчитывают построить к концу 2019 года
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения

Проезд по ЗСД в Санкт-Петербурге подорожает

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Система оплаты за проезд по магистрали «Западный скоростной диаметр» изменится с 14 октября. В частности, начнут действовать новые базовые тарифы и новые опции при оплате транспондером. Абонентская плата за его использование будет отменена, уточняет пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы».

Как уточняет телеканал «78», что изменения коснутся всех пользователей скоростной трассы на всех маршрутах. Базовый тариф вырастет на 6%.

Так, стоимость проезда по участку Богатырский проспект – набережная Макарова для легковых автомобилей и мотоциклов при оплате транспондером вырастет с 49 до 52 рублей. По всей магистрали можно будет проехать не за 255 рублей, а уже за 270. При оплате наличными или банковской картой тарифы не изменятся.  

Однако проезд станет дороже для грузовиков и автобусов при такой форме оплаты. Его стоимость увеличится на 20 рублей – до 150 рублей за одну тарифную зону.

Абонентская плата за использование транспондера отменяется с 1 ноября. Тогда же появится новый тарифный план. В частности, пользователь может подключить безлимитный тариф или тариф, который дает скидку на каждую поездку.

Телеканал отмечает, что в ближайшем будущем оператор трассы введет систему интероперабельности — транспондером ЗСД можно будет заплатить за проезд по другим платным трассам, а устройства других операторов разрешат использовать для оплаты на ЗСД.

Напомним, плата за проезд по ЗСД в первый раз изменилась 4 февраля — тогда центральный участок трассы перестал быть бесплатным.

В июле оператор повышал тариф за проезд по трассе для легковых машин и мотоциклов, если их владельцы оплачивали проезд наличными или банковской картой. Сейчас стоимость проезда в одной зоне составляет 100 рублей.

ЗСД является первой и пока единственной платной дорогой Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За проезд по Центральному участку ЗСД будут брать деньги
Владимир Путин принял участие в открытии Центрального участка ЗСД
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017